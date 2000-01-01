08.01 11:13 MIGnews.com

Асад отказался размещать иранские базы в Сирии

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На заседании военно-политического кабинета правительства Израиля утром 8 января обсуждалась ситуация на северной границе и иранские попытки создать военные базы в Сирии.Из дискуссии стало ясно что Башар Асад, по всей видимости, не поддается иранскому давлению и отказывается создавать постоянные военные базы в Сирии. Асад отказывается разрешить иранцам строить базы ВМС, флота или сухопутные базы.Некоторое время назад в Дамаске побывал начальник иранского генштаба Мухаммед Бакри. Бакри предложил Асаду создать в Сирии законченный иранский военно-промышленный комплекс, включая строительство предприятий военной промышленности, размещение иранских баз и развертывание иранских систем ПРО.Министры в ходе заседания пришли к выводу о том, что “резонно предположить - Асад отказался от данного предложения, опасаясь атак Израиля”.Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц, отвечая на вопрос корреспондента портала ynet заявил: “Я не комментирую сути дискуссий военно-политического кабинета. Мы обсуждаем огромное количество проблем - но ни для кого не секрет, что мы обеспокоены этой проблемой. Премьер-министр выразил свою озабоченность в связи с усилиями Ирана, направленными на создание военных баз в Сирии. мы предпринимаем политические и разведывательные акции, направленные на предотвращение превращения Сирии иранскую военную базу”.На вопрос о том, готов ли Израиль действовать “на следующий день” после появления иранской военной базы в Сирии, Штайниц ответил: “Мы готовы не завтра, мы готовы вчера. Мы не согласимся с тем, чтобы брутальная гражданская война в Сирии была использована Ираном для превращения этой страны в иранский плацдарм войны против Израиля”.