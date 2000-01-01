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UNICEF поставит ЦАХАЛ на одну доску с Боко Харам и Да’иш 08.01 12:05   MIGnews.com

UNICEF поставит ЦАХАЛ на одну доску с Боко Харам и Да’иш

Детский Фонд Организации Объединённых Наций (UNICEF) намерен включить Армию Обороны Израиля в список вооруженных организаций, совершающих военные преступления против детей.

Список состоит практически исключительно из террористических организаций, включая Боко Харам, Да’иш, Талибан и Аль-Каида.

Причиной включения ЦАХАЛа в черный список UNICEF является расследование данной организации относительно отношения военных к задержанным палестинским несовершеннолетним террористам.

Доклад составлен при помощи НГО Military Court Watch, опросившей 70 задержанных палестинских детей. Две трети задержанных, в возрасте 12-17 лет, сообщили о том, что подверглись “насилию” и “”физическим издевательствам” - пощечинам, тычкам, ударам и толчкам.

На настоящий момент в израильских тюрьмах содержится 318 несовершеннолетних палестинцев, арестованных за терроризм.
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