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youtube 08.01 12:50   MIGnews.com

СМИ: Израиль и Сауды приступили к борьбе против угрозы Ирана

Израиль и Саудовская Аравия приступили к сотрудничеству, чтобы вместе противостоять растущему присутствию Тегерана на Ближнем Востоке. Об этом сообщает швейцарская газета “Basler Zeitung” в понедельник утром, 8 января.

Обе страны в значительной степени приступили к тесному сотрудничеству в сфере военных вопросов и безопасности по стратегическим вопросам, отмечает издание.

При этом у стран нет дипломатических отношений.

Также отмечается, что общий интерес Израиля и Саудии по иранской угрозе привел к тому, что Эр-Рияд рассматривает вопрос о закупке израильской военной техники и оборонных систем, в том числе и ПРО “Железный купол”.

Кроме того, газета пишет, что суннитское королевство призвало Израиль изучить возможность такой сделки, возможно через посредническую сторону.
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