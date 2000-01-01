Турция: в Европе процветает исламофобия

Турция создала комиссию по расследованию исламофобии в четырех европейских странах, сообщает агентство Belga.
По мнению турецкого правительства, в Австрии, Германии, Франции и Бельгии "наиболее выражены проявления исламофобии", поэтому они хотят получить от них разрешение на соответствующее расследование, которое начнется 9 января.
По мнению агентства, такая инициатива турецкого парламента является ответом на многочисленные расистские высказывания граждан Австрии, которые негативно выражались, последовав за новостью о том, что первым ребенком, родившимся в 2018 году в Вене, стала девочка турецкого происхождения.
Австрия не впервые находится в эпицентре внимания из-за ее расистских проявлениях. В конце июня исламская община страны раскритиковала предложение экс-главы МИД Себастьяна Курца, который выразил инициативу закрыть мусульманские детские сады в республике.