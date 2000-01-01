08.01 14:10 MIGnews.com

Турция: в Европе процветает исламофобия

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Турция создала комиссию по расследованию исламофобии в четырех европейских странах, сообщает агентство Belga.По мнению турецкого правительства, в Австрии, Германии, Франции и Бельгии "наиболее выражены проявления исламофобии", поэтому они хотят получить от них разрешение на соответствующее расследование, которое начнется 9 января.По мнению агентства, такая инициатива турецкого парламента является ответом на многочисленные расистские высказывания граждан Австрии, которые негативно выражались, последовав за новостью о том, что первым ребенком, родившимся в 2018 году в Вене, стала девочка турецкого происхождения.Австрия не впервые находится в эпицентре внимания из-за ее расистских проявлениях. В конце июня исламская община страны раскритиковала предложение экс-главы МИД Себастьяна Курца, который выразил инициативу закрыть мусульманские детские сады в республике.