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400 миллионов - на избирательном счёте Путина 09.01 04:48   MIGnews.com

400 миллионов - на избирательном счете Путина

По состоянию на сегодняшний день, на специальный избирательный счет действующего президента Владимира Путина, который собирается принимать участие на грядущих выборах в России -уже более 400 миллионов рублей.

Такие данные были предоставлены на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в понедельник, 8 января.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года, а предвыборная гонка стартовала 18 декабря 2017.

Стоит также отметить, что 400 миллионов рублей являются предельной суммой, которая может находиться на избирательном счете кандидата в президенты. Остальные средства будут согласно закону РФ возвращены жертвователям.

В этом рейтинге следом за Путиным идёт лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский, на счету которого на сегодняшний день около 200 миллионов рублей. Такие данные были предоставлены в ЦИК. Далее идёт лидер Партии роста Борис Титов. На его счету 20,7 млн рублей, а четвёртое место заняла российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак, выдвинутая от "Гражданской инициативы". На её счету сумма в размере 19,44 миллиона рублей.
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