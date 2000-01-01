09.01 04:48 MIGnews.com

400 миллионов - на избирательном счете Путина

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По состоянию на сегодняшний день, на специальный избирательный счет действующего президента Владимира Путина, который собирается принимать участие на грядущих выборах в России -уже более 400 миллионов рублей.Такие данные были предоставлены на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в понедельник, 8 января.Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года, а предвыборная гонка стартовала 18 декабря 2017.Стоит также отметить, что 400 миллионов рублей являются предельной суммой, которая может находиться на избирательном счете кандидата в президенты. Остальные средства будут согласно закону РФ возвращены жертвователям.В этом рейтинге следом за Путиным идёт лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский, на счету которого на сегодняшний день около 200 миллионов рублей. Такие данные были предоставлены в ЦИК. Далее идёт лидер Партии роста Борис Титов. На его счету 20,7 млн рублей, а четвёртое место заняла российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак, выдвинутая от "Гражданской инициативы". На её счету сумма в размере 19,44 миллиона рублей.