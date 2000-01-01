Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Борис Джонсон: Иерусалим – общая столица двух народов | Фото: Коби Гидеон, GPO08.01 16:26   MIGnews.com

Борис Джонсон: Иерусалим – общая столица двух народов

В конечном итоге ближневосточного мирного регулирования Иерусалим должен стать общей столицей двух государств – израильского и палестинского.

Об этом, как говорится в коммюнике министерства иностранных дел Великобритании, глава внешнеполитического ведомства Борис Джонсон своему палестинскому коллеге Рияду аль-Малики в ходе состоявшейся 8 января "продуктивной" встречи.

"Я вновь подтвердил приверженность Великобритании поддержке палестинского народа и решению о "двух государствах", заявил о настоятельной необходимости возобновления мирных переговоров. Позиция Великобритании в отношении статуса Иерусалима четка и последовательна: он должен быть определен в ходе переговоров между израильтянами и палестинцами, и в конечном счете стать общей столицей израильского и палестинского государств", - сказал Джонсон.




Кроме того, в микроблоге британского министра был размещен "твит" соответственного содержания.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:42
У Ким Чен Ына проблемы с почками
21:58
Германский депутат подал в суд на больного иранского аятоллу
21:38
Реклама H&M: черный ребенок – "лучшая обезьяна"
21:02
Глава МИД Германии: У Европы самый трудный период
20:50
Появились фото беспилотников, атаковавших Хмеймим
20:27
Шарен Хаскель не исключат из "Ликуда"
18:49
В Иордании арестованы 17 членов ISIS, готовившие теракт
18:45
ЕС расширил санкции против КНДР
18:28
Израиль: школьных каникул станет меньше
18:05
Тереза Мэй вступилась за психическое здоровье Трампа
17:53
В Индии пересмотрят наказание за однополые связи
17:31
Нетаниягу: Провал закона о шаббате - провал коалиции
16:55
Солдат ЦАХАЛа въехал в столб из-за обезумевших ортодоксов
16:35
Лапид: я уважаю иудаизм, но против религиозного диктата
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus