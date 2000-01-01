08.01 16:26 MIGnews.com

Борис Джонсон: Иерусалим – общая столица двух народов

Held talks with Foreign Minister Riyad al Malki to discuss UK’s commitment to supporting the #Palestinian people, urgent need for progress on the Middle East Peace Process & reiterated UK’s position on the status of Jerusalem. pic.twitter.com/NJMAAhhTzx — Boris Johnson (@BorisJohnson) 8 января 2018 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В конечном итоге ближневосточного мирного регулирования Иерусалим должен стать общей столицей двух государств – израильского и палестинского.Об этом, как говорится в коммюнике министерства иностранных дел Великобритании, глава внешнеполитического ведомства Борис Джонсон своему палестинскому коллеге Рияду аль-Малики в ходе состоявшейся 8 января "продуктивной" встречи."Я вновь подтвердил приверженность Великобритании поддержке палестинского народа и решению о "двух государствах", заявил о настоятельной необходимости возобновления мирных переговоров. Позиция Великобритании в отношении статуса Иерусалима четка и последовательна: он должен быть определен в ходе переговоров между израильтянами и палестинцами, и в конечном счете стать общей столицей израильского и палестинского государств", - сказал Джонсон.Кроме того, в микроблоге британского министра был размещен "твит" соответственного содержания.