08.01 16:35 MIGnews.com

Лапид: я уважаю иудаизм, но против религиозного диктата

Пресс-служба фракции "Еш Атид"

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Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид выступил сегодня на заседании парламентской фракции и призвал депутатов от коалиционных партий проголосовать против закона, запрещающего работу магазинов по субботам."Сегодня планируется голосование по закону о работе магазинов по субботам. Это самый оскорбительный закон, который можно придумать. Он оскорбляет всех граждан страны: светских, религиозных и соблюдающих традиции. Влезают в наши дома, районы и города, где нет ультраортодоксального населения, и указывают, как мы должны жить. Это не делается ради соблюдения субботы. Этот закон – анти-субботний. Шаббат создан для сближения людей, а не для распрей. И не нужно нас учить, что такое шаббат. У меня в доме тоже зажигают субботние свечи и собираются на традиционный семейный ужин. Но мне и в голову не приходит лезть в частную жизнь остальных и законодательно заставлять их соблюдать субботу, как это принято в моем доме. Я уважаю иудаизм, но у меня нет никакого уважения к религиозному диктату.Нетаниягу капитулирует каждый раз, когда рядом с ним кто-то проходит. И каждый получает от него то, что требует: Либерман – смертную казнь террористам, Гафни – закон об израильских традициях – еще один закон религиозного принуждения, Лицман – пост замминистра с полномочиями министра, который делает вид, что он и не министр вовсе. Амсалем хочет праймериз, Беннет одним движением руки отменил заседание межминистерской законодательной комиссии. И каждый знает, что Нетаниягу прогибается и все получают то, что хотят. Не только мы так считаем, ликудники тоже понимают, что в нашей стране что-то пошло наперекосяк.Три года назад он таким не был, я давно с ним знаком. Он изменился, у него исчезла сила противостояния. Все это чувствуют и этим пользуются. Коалиция превратилась в одну большую вечеринку, которая развлекается за счет государства.Я призываю депутатов Кнессета от Ликуда и Кулану проголосовать против закона, запрещающего работу магазинов по субботам, проголосовать против оскорбления граждан страны. Нельзя допустить, чтобы нам указывали, как жить!", - заявил лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.