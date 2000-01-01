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08.01 17:53   MIGnews.com

В Индии пересмотрят наказание за однополые связи

В Индии рассмотрят закон о декриминализации однополых связей. Таковым было постановление Верховного суда Индии в понедельник, 8 января.

Согласно предоставленной местными СМИ информации, теперь вплоть до октября 2018 года суд будет изучать обоснованность и правомерность соответствующей статьи Уголовного кодекса. Следующим шагом будет вынесение решения.

На сегодняшний день Уголовный кодекс Индии подразумевает наказание вплоть до пожизненного заключения за "добровольную половую связь с мужчиной, женщиной или животным в нарушение естественного порядка вещей".
Кодекс, которым пользуются в стране, был принят в 1860 году, еще во времена британского колониализма.

По мнению ряда индийских правозащитников, Уголовный кодекс очень устарел. Даже язык, на котором он написан допускает множество трактовок.
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