08.01 17:31 MIGnews.com

Нетаниягу: Провал закона о шаббате - провал коалиции

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Указав на важность, которую для его правительства представляет принятие так называемого "закона о супермаркетах", согласно которому министр внутренних дел получает полномочия открывать или закрывать бизнесы в субботу, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что голосование против этой инициативы может развалить коалицию."Закон не сильно изменится. Необходимо понимать, что те, кто сегодня голосуют против "закона о супермаркетах", разваливают правительство", - цитирует его телеканал "Хадашот".В то же время, Нетаниягу достаточно целеустремленно подходит к принятию закона. И если коалиция не сможет собрать достаточное количество голосов сегодня, голосование будет вновь перенесено на более поздний срок.Напомним, что на прошлой неделе принятие законопроекта отсрочили из-за отказа НДИ и некоторых членов "Кулану" и "Ликуда" за него голосовать. Кроме того, на пленарном заседании не могли присутствовать министр по делам религий, раввин Давид Азулай (по состоянию здоровья) и "ликудник" Йехуда Глик, у которого накануне голосования скончалась супруга.Теперь же у нового члена коалиции траур – умерла жена члена "Еврейского дома" Моти Йогева. В связи с этим коалиция обратилась к парламентскому меньшинству с просьбой заместить его на голосовании Йоси Ионой. На данный момент председатель коалиции Давид Амсалем сейчас ожидает окончательного ответа от оппозиции.Если же коалиция сумеет собрать достаточное количество парламентариев в поддержку "закона о супермаркетах", то он будет выставлен на голосование в третьем чтении уже сегодня.