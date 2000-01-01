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08.01 18:45   MIGnews.com

ЕС расширил санкции против КНДР

Согласно резолюции Совета безопасности Организации Объединённых Наций по КНДР - Европейский Союз расширил санкционный список.

В него теперь вошли ещё 16 физических лиц, а также министерство Северной Кореи по делам армии.

Напомним, ранее, в конце декабря 2017 года, Совет безопасности ООН принял новую резолюцию для давления на Северную Корею. Такие меры были утверждены в качестве реакции в ответ на испытание Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15".

Согласно тексту заявления Совета ЕС , в санкционные списки ООН попали 79 физических лиц и 54 организации. Санкции в отношении 41 физического лица и 10 организаций ЕС ввел сам.

Ситуация на Корейском полуострове по-прежнему остаётся напряжённой. Власти Северной Кореи делают агрессивные заявления в отношении Соединённых Штатов и развивают ядерную программу не смотря на негативную реакцию со стороны мирового сообщества.
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