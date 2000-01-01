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Тереза Мэй вступилась за психическое здоровье Трампа | Фото: The White House/Flickr08.01 18:05   MIGnews.com

Тереза Мэй вступилась за психическое здоровье Трампа

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отрицает слухи о том, что американский президент Дональд Трамп якобы является психически непригодным для дальнейшей работы на своей должности.

Данные заявления были сделаны журналистом Майклом Уолффом в его скандальной книге "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа".

"Нет", - ответила на она в ходе интервью "Би-би-си" на вопрос о том, является ли он "ребенком или стабильным гением".

"Каждый раз, когда я сталкиваюсь с президентом Трампом, я вижу человека, кто стремится к принятию решений, которые будут в наилучших интересах Соединенных Штатов", - сказала глава британского правительства.

Мэй напомнила о скором визите президента США в Соединенное Королевство, хотя никакие конкретные даты не называла, а также отказалась уточнять, будет ли его поездка наделена статусом государственного визита, что предполагает встречу с королевой Елизаветой II, или будет обычным рабочим визитом.
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