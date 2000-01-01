Тереза Мэй вступилась за психическое здоровье Трампа

"Нет", - ответила на она в ходе интервью "Би-би-си" на вопрос о том, является ли он "ребенком или стабильным гением".
"Каждый раз, когда я сталкиваюсь с президентом Трампом, я вижу человека, кто стремится к принятию решений, которые будут в наилучших интересах Соединенных Штатов", - сказала глава британского правительства.
Мэй напомнила о скором визите президента США в Соединенное Королевство, хотя никакие конкретные даты не называла, а также отказалась уточнять, будет ли его поездка наделена статусом государственного визита, что предполагает встречу с королевой Елизаветой II, или будет обычным рабочим визитом.