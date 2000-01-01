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Глава МИД Германии: У Европы самый трудный период 08.01 21:02   MIGnews.com

Глава МИД Германии: У Европы самый трудный период

Европейский Союз должен остановить массовый приток мигрантов из третьих стран. Такое мнение в понедельник, 8 января, высказал глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

"Сейчас следует также попытаться остановить слишком массовые миграционные притоки. 2015 год стал годом, переполнившим чашу", — приводит перевод слов политика информационное агентство РИА Новости.

Такое заявление от Габриэля прозвучало в ходе его выступления в Брюсселе на конференции по бюджетным вопросам ЕС.

Политик также отметил, что сегодня в Европе наступил наиболее трудный период со времен Второй мировой войны. Миграционный кризис настиг многие страны, а вызваны такие события, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
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