Глава МИД Германии: У Европы самый трудный период

Европейский Союз должен остановить массовый приток мигрантов из третьих стран. Такое мнение в понедельник, 8 января, высказал глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
"Сейчас следует также попытаться остановить слишком массовые миграционные притоки. 2015 год стал годом, переполнившим чашу", — приводит перевод слов политика информационное агентство РИА Новости.
Такое заявление от Габриэля прозвучало в ходе его выступления в Брюсселе на конференции по бюджетным вопросам ЕС.
Политик также отметил, что сегодня в Европе наступил наиболее трудный период со времен Второй мировой войны. Миграционный кризис настиг многие страны, а вызваны такие события, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.