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Партаппарат `Ликуда` не исключил Шарен Хаскель | Фото: Shanitoria/Wikipedia08.01 20:27   MIGnews.com

Шарен Хаскель не исключат из "Ликуда"

Внутренний суд партии "Ликуд" отклонил ходатайство председателя парламентского большинства Давида Амсамела, который потребовал исключить из партии и из фракции парламентария Шарен Хаскель ввиду ее оппозиции "закону о супермаркетах".

В то же время суд посоветовал опальной "ликуднице" пересмотреть свою позицию "в свете сложившихся обстоятельств и для поддержки правительства "Ликуда". Самого же Амсалема судьи осудили, заявив, что поданное им прошение выходит за рамки их компетенции да и в принципе его не стоило подавать.

"Оно выставило Шарен перед расстрельной командой", - цитирует "Гаарец" судью Акиву Ноф.

"Амсалем нанес ущерб фракции", - сказала на заседании судья Хая Шамир.

Кроме того, как передает телеканал "Хадашот", во время рассмотрения ходатайства адвокат Давида Амсалем сказал Шарен Хаскель "вырасти".

Напомним, что премьер-министр Нетаниягу сравнил с предателями тех членов своей партии, которые будут голосовать против "закона о супермаркетах".
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