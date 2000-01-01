Шарен Хаскель не исключат из "Ликуда"

Внутренний суд партии "Ликуд" отклонил ходатайство председателя парламентского большинства Давида Амсамела, который потребовал исключить из партии и из фракции парламентария Шарен Хаскель ввиду ее оппозиции "закону о супермаркетах".
В то же время суд посоветовал опальной "ликуднице" пересмотреть свою позицию "в свете сложившихся обстоятельств и для поддержки правительства "Ликуда". Самого же Амсалема судьи осудили, заявив, что поданное им прошение выходит за рамки их компетенции да и в принципе его не стоило подавать.