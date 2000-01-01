08.01 21:19 MIGnews.com

Яир Нетаниягу - другу: Мой отец организовал твоему $20 млрд

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После решения о разведке газового месторождения Тамар старший сын премьер-министра Израиля Яир Нетаниягу сделал весьма неоднозначное заявление - что его отец "организовал" Коби Маймону 20 млрд. долларов.Разговор соответствующего содержания между сыном Биньямина Нетаниягу и одним из сыновей Маймона - акционера в энергетической компании Isramco, которой принадлежит газовое месторождение - состоялся в ноябре 2015 года около одного из тель-авивских стриптиз-клубов."Мой отец организовал твоему 20 миллиардов долларов, а ты сейчас споришь со мной из-за каких-то 400 шекелей?" - сказал Яир Ори Маймону на опубликованной журналистом 2-го канала ИТВ Гаем Пелегом записи.Как сообщает израильская пресса, при этой беседе присутствовал третий человек – представитель австралийского миллиардера Джеймса Пэкера в Израиле и близкий друг Яира Нетаниягу Роман Абрамов, чей голос также слышно на записи.Именно от последнего стало известно, о каких 400 шекелях идет речь – на той же записи он сказал, что Ори Маймон дал эту сумму Яиру Нетаниягу на проститутку. Позже сын премьера говорит, что он организует для своих приятелей встречу, отмечая при этом, что он записал номер стриптизерши.Очевидно, в какой-то момент ему позвонила Сара Нетаниягу, потому что он сказал: "Моя мама звонит … так неловко".Кто именно записывал беседы между Яиром Нетаниягу и его друзьями, остается неясно. По сведениям израильской телерадиовещательной компании "Кан", в тот вечер их сопровождали государственные телохранитель и водитель.