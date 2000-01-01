08.01 21:58 MIGnews.com

Германский депутат подал в суд на больного иранского аятоллу

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Германская общественность возмущена бездействием правительства ФРГ, которое впустило в страну иранского аятоллу Саида Махмуда Хашеми-Шахруди, считающегося преемником верховного лидера Исламской республики Али Хаменеи.На данный момент религиозный и государственный деятель проходит курс лечения в Международном институте нейробиологии – первоклассной частной ганноверской клинике, где о его здоровье заботится команда специалистов под руководством всемирно известного нейрохирурга Маджида Самия (к слову, тоже иранца).На фоне демонстрации, прошедшей у стен института в субботу, член Бундестага от Партии зеленых Фолькер Бек подал иск против Шахруди за массовые убийство и преступления против человечности в целом."Я подал уголовную жалобу. Германия не должна быть пристанищем для людей, которые в своей стране преследуют людей по политическим или религиозным соображениям и угрожают им смертью. Иранский режим преследует изнасилованных женщин, гомосексуалистов, бахаи, курдов и атеистов", - сказал он в интервью The Jerusalem Post.Политик называет ошибкой предоставление дипломатического иммунитета организатору массовых убийств и призывает привлечь Хашеми-Шахруди к уголовной ответственности.Стоит отметить, что претензии к аятолле есть и у правозащитников из Amnesty International, которые утверждают, что в свою бытность министром юстиции ИРИ (в 1999-2009 годах) он приговорил к смерти более 2 тысяч человек, включая детей. Кроме того, в этот же период заключенные сообщали о систематических пытках и унижениях в местных тюрьмах.