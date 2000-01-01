Реакция премьера на слив о гуляниях Яира по стриптиз-клубам
Представитель семьи Нетаниягу опубликовал реакцию премьер-министра на "слив" записи беседы между его старшим сыном, Яиром, с приятелями, во время которой он сказал, что его отец "организовал" 20 млрд. долларов Коби Маймону – акционеру в энергетической компании Isramco, которой принадлежит газовое месторождение Тамар.
В опубликованном заявлении Биньямин Нетаниягу обратился ко всем израильским родителям: а как бы они себя чувствовали, если бы каждое совершенно бессмысленное заявление их чад тайно записывалось и оказывалось на первых полосах СМИ?
Сам "слив" аудиозаписи, сделанной водителем Яира Нетаниягу "позорным и противозаконным образом", был совершен исключительно для того, чтобы навредить возглавляемому Нетаниягу правительству, для чего "все средства являются приемлемыми, даже за счет ущерба членам его семьи".
"Ни одного члена семьи любого другого премьер-министра, включая тех, кто выступал против солдат ЦАХАЛа во время военной операции, не поливали такой дрянью", - сослался премьер в своем заявлении на одного из детей Эхуда Ольмерта, который участвовал в антивоенных демонстрациях во время Второй Ливанской войны
"Данная беседа состоялась 2,5 года назад между выпившими молодыми людьми. Это не заслуживает того, чтобы транслироваться в передаче в сплетнях, не говоря уже о выпуске новостей на центральном телевидении", - гласит заявление Биньямина Нетаниягу.
Что же касается того обстоятельства, что во время гуляний Яира Нетаниягу с друзьями по стриптиз-клубам его сопровождают оплачиваемые из госказны водители и телохранители, премьер-министр объясняет необходимостью обеспечить круглосуточную защиту членам своей семьи на фоне иранских призывов их убить.