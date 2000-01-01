08.01 07:22 MIGnews.com

Лобовое столкновение: Нетаниягу против Беннета

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Второй канал израильского ТВ сообщает о столкновении между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и лидером фракции Еврейский Дом министром образования Нафтали Беннетом.Беннет и Еврейский Дом были возмущены курсом, проводимым фракцией Ликуда по закону об Университете Ариэля. Закон переводит университет в ведение Совета по Высшему Образованию, что позволяет открыть в нем медицинский и юридический факультеты. Член фракции еврейский Дом министр юстиции Аелет Шакед приостановила работу межминистерского комитета по законодательству в знак протеста против бездействия Ликуда по закону об университете Ариэля.На встрече глав фракций коалиции Нетаниягу сказал Беннету: “Почему вы действуете так, почему нарушаете коалиционную дисциплину?” На это Беннет ответил: “Я возглавляю самую дисциплинированную фракцию, голосуют все. У нас нет всех этих Хаскель и Азарий (намек на членов коалиции, не голосующих за ее законопроекты)”.Нетаниягу взорвался: “Это не так работает. Хочешь демонтировать коалицию - вперед, давай демонтируем”.Беннет позднее заявил: “Я бы хотел, чтобы Ликуд вложил в закон об Университете Ариэля столько усилий, сколько было вложено в закон о рекомендациях полиции и во “французский закон””.Беннет после этого в гневе покинул заседание.Ликуд после этого распространил заявление, в котором говорится: “Премьер-министр на встрече заявил, что однозначно поддерживает законопроект, и во всем этом споре не было необходимости. Именно премьер-министр создал возможность превращения колледжа Ариэль в университет, и не нуждается ни в каких проповедях”.