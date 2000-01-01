08.01 07:57 MIGnews.com

Хейли утверждает, что мировые лидеры следят за блогом Трампа

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Лидеры мировых стран следят за блогом Дональда Трампа, чтобы понять его логику. С таким мнение выступила постоянный постпред США при ООН Никки Хейли в эфире телеканала ABC."Я не считаю, что они стали игнорировать его твиты. Напротив, я заметила, что они не отрываются от его твитов, хотя считают его (Трампа) непредсказуемым", - ответила Хейли на вопрос журналистов, насколько пристально мировые лидеры и дипломаты следят за твитами Трампа.Также постоянный представитель Соединенных Штатов Америки отметила осторожность лидеров других стран в отношении Белого дома, поскольку "они просто не знают, как поведут себя США в любой отдельно взятый отрезок времени".Помимо этого, Хейли выступала с жесткой критикой недавно вышедшей скандальной книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулфа, при этом оговорившись, что полностью ее не читала."Меня всегда поражает количество людей, которые станут лгать ради денег и власти", - отметила Хейли.В США сейчас разгорается скандал из-за выхода в свет книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулфа. Состоит она из сведений полученных из более 200интервью, и построена на воспоминаниях бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона. Она рассказывает много нелицеприятных сведений о нынешнем президенте страны, его приближенных и членов семьи. Сам Трамп уже подверг эту критике, назвав ее полной лжи и искажений.