Хейли утверждает, что мировые лидеры следят за блогом Трампа
Лидеры мировых стран следят за блогом Дональда Трампа, чтобы понять его логику. С таким мнение выступила постоянный постпред США при ООН Никки Хейли в эфире телеканала ABC.
"Я не считаю, что они стали игнорировать его твиты. Напротив, я заметила, что они не отрываются от его твитов, хотя считают его (Трампа) непредсказуемым", - ответила Хейли на вопрос журналистов, насколько пристально мировые лидеры и дипломаты следят за твитами Трампа.
Также постоянный представитель Соединенных Штатов Америки отметила осторожность лидеров других стран в отношении Белого дома, поскольку "они просто не знают, как поведут себя США в любой отдельно взятый отрезок времени".
Помимо этого, Хейли выступала с жесткой критикой недавно вышедшей скандальной книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулфа, при этом оговорившись, что полностью ее не читала.
"Меня всегда поражает количество людей, которые станут лгать ради денег и власти", - отметила Хейли.
В США сейчас разгорается скандал из-за выхода в свет книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулфа. Состоит она из сведений полученных из более 200интервью, и построена на воспоминаниях бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона. Она рассказывает много нелицеприятных сведений о нынешнем президенте страны, его приближенных и членов семьи. Сам Трамп уже подверг эту критике, назвав ее полной лжи и искажений.