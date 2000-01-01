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Премьер Венгрии выступил против приема беженцев 08.01 08:46   MIGnews.com

Премьер Венгрии выступил против приема беженцев

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал прибывающих в страну беженцев из Ближнего Востока, "мусульманскими захватчиками". Об этом он заявил в интервью для немецкого издания Bild.

"Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы считаем их мусульманскими захватчиками", — сказал он, добавив, что его страна не намерена принимать новых беженцев.

По его словам, прием беженцев лишь создаст проблемы для страны, которые будет невозможно избежать. К этим проблемам он отнес появление "параллельных обществ" из прибывших иностранцев и коренных жителей.

Также она опроверг обвинения в адрес Венгрии, которая якобы получает помощь от Евросоюза, но не берет на себя ответственность по приему беженцев.

В 2015 году в ЕС было принято решение о введении системы квот, подразумевающей распределение 160 тысяч беженцев между странами-членами союза. Распределение происходило пропорционально населению стран, входящих в Евросоюз. Однако против этого решения выступили Венгрия, Чехия, Румыния и Словакия, подав судебные иски в в Суд Евросоюза с требованием прекратить подобную практику. Суд отклонил их жалобу.

Первое время и Польша выполняла свои обязательства по приему беженцев, однако впоследствии изменила свое решение.В настоящее время против выполнения миграционных квот выступают Венгрия, Польша, Словакия и Чехия.
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