08.01 09:02 MIGnews.com

Проститутки Тель-Авива: мы - не жертвы

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На этой неделе комитет Кнессета против торговли женщинами должен провести дискуссию об уголовных наказаниях для клиентов проституток.У закона, однако, появились неожиданные противники - проститутки, на защиту которых закон якобы направлен.В интервью 2-му каналу израильского ТВ “работница секс-индустрии” Михаль заявила: “Я - взрослый человек, я приняла решение, и это не было легко. Я не испугана, я не в депрессии, я обычный человек, который может оказаться вашим соседом. Я могла работать кассиром в супермаркете, я могу работать с детьми, я - обычная женщина, и это - то, что я выбрала в качестве своего занятия”.Михаль и групп ее единомышленников утверждают, что активисты борьбы за права женщин не желают слушать их голосов, и пытаются похоронить дискуссию. В ответ на это проститутки открыли страницу в facebook, которую назвали she works. Дана - администратор страницы пишет: “Нам затыкают рты. Никакие сутенеры наш проект не финансируют. Подобные утверждения - просто дикие, и еще раз демонстрируют, что инициаторы подобных законов живут в собственном пузыре и не знают ничего о реальной жизни. Они не могут поверить в то, что кто-то занимается таким ремеслом добровольно и не является жертвой”.