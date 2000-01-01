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Тибет раскритиковал ЮНЕСКО за `игнорирование реальности` | Фото: Thinkstock08.07 12:56   MIGnews.com

Тибет раскритиковал ЮНЕСКО за "игнорирование реальности"

Тибетские правозащитные группы раскритиковали решение ЮНЕСКО о распространении статуса всемирного наследия на обширную площадь тибетского нагорья, заявив, что это укрепляет китайский контроль в регионе.

Группы утверждают, что обозначение ЮНЕСКО позволит китайским властям выселять жителей из района, известного как Хох Сил, и угрожать его окружающей среде и кочевой культуре.

"Комитет (ЮНЕСКО) проигнорировал реальность того, что тибетцы и, в частности, кочевники, являются управляющими ландшафтом, роль которого необходима для поддержания дикой природы", - сказал Кай Мюллер, исполнительный директор Международной кампании в поддержку Тибета.

Район имеет высоту более 4500 метров и является родиной нескольких эндемичных видов, а также всего миграционного маршрута находящейся под угрозой исчезновения тибетской антилопы.
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