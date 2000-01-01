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08.07 13:26   MIGnews.com

ФРГ, Франция и РФ обсудили режим прекращения огня в Украине

Лидеры Германии, Франции и России встретились в субботу, 8 июля, и договорились о важности осуществления соглашения о прекращении огня на востоке Украины, согласованного в рамках Минских соглашений, как заявил представитель правительства Германии.

Реализация Минских соглашений в Украине была слишком медленной, и есть необходимость в мерах, ведущих к подлинному прекращению огня, как заявил в субботу пресс-секретарь Кремля.

"Существует понимание того, что необходимо принять эффективные меры, которые приведут к реальному прекращению огня на линии фронта и обеспечению вывода военной техники", - сказал Дмитрий Песков журналистам во время очередной телефонной конференции.

"Минские соглашения осуществляются слишком медленно, серьезное разочарование не скрыть", - сказал он после встречи президента России Владимира Путина с его коллегами из Франции и Германии в Гамбурге в кулуарах саммита G20.
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