08.07 21:46 MIGnews.com

Франция и Китай договорились о климатическом сотрудничестве

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Китая Си Цзиньпин обсудили на двусторонней встрече на саммите G20 общую поддержку Парижскому климатическому соглашению и желание работать над совместными проектами в области возобновляемых источников энергии, как заявил президент Франции в субботу, 8 июля.Президент Китая Си Цзиньпин в субботу, 8 июля, заверил своего французского коллегу Эммануэля Макрона в том, что Китай выполнит свои обязательства по Парижскому соглашению об изменении климата, говорится в заявлении МИД Китая.Напомним, что саммит G20 прошел в немецком городе Гамбург.