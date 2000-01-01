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flickr 08.07 21:46   MIGnews.com

Франция и Китай договорились о климатическом сотрудничестве

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Китая Си Цзиньпин обсудили на двусторонней встрече на саммите G20 общую поддержку Парижскому климатическому соглашению и желание работать над совместными проектами в области возобновляемых источников энергии, как заявил президент Франции в субботу, 8 июля.

Президент Китая Си Цзиньпин в субботу, 8 июля, заверил своего французского коллегу Эммануэля Макрона в том, что Китай выполнит свои обязательства по Парижскому соглашению об изменении климата, говорится в заявлении МИД Китая.

Напомним, что саммит G20 прошел в немецком городе Гамбург.
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