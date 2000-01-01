09.07 06:29 MIGnews.com

Китай: "Японии следует извлечь урок из истории"

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Президент Китая Си Цзиньпин призвал премьер-министра Японии Синзо Абэ в субботу, 8 июля, отбросить "отвлекающие факторы", которые привели к напряженности в двусторонних отношениях, и предостерег, что Китай не хочет идти на компромисс на Тайване, как сообщает государственное информационное агентство Xinhua.Отношения были сложными на протяжении десятилетий из-за агрессии Японии в военное время.Тайвань, на который претендует Китай и который управлялся Японией с 1895 по 1945 год, является еще одним деликатным вопросом, помимо морского территориального спора касательно небольших островов в Восточно-Китайском море, который углубил взаимные подозрения в последние годы.Встречаясь в кулуарах саммита G20 в немецком городе Гамбург, Си Цзиньпин сказал Сидзо Абе, что страны являются важными соседями, и отметил, что здоровое развитие отношений имеет важное значение для остального мира.Президент Китая призвал Японию вынести урок из истории для достижения "лучшего будущего" в связях Японии с Китаем, говорится в сообщении.