08.07 19:58 MIGnews.com

Эрдоган: Германия совершает политическое самоубийство

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Германия совершает политическое самоубийство. Об этом турецкий лидер заявил на брифинге по окончанию саммита "Большой двадцатки" (G20).Таким образом, Эрдоган прокомментировал отказ Берлина, который не позволил ему выступить перед соотечественниками в Гамбурге."Нельзя говорить о политических свободах здесь. Когда я говорю, что Германия совершает политическое самоубийство, это именно политическое самоубийство. Это как бумеранг, который вернется к тому, кто его кидает".За несколько дней до саммита, турецкий лидер вновь обвинил Германию в поддержке терроризма."Германия должна исправить все свои ошибки. Я несколько раз обращался к немецкому правительству с требованием отослать на родину изменников, последователей Гюлена, но ничего не меняется: Германия продолжает предоставлять им убежище", - цитирует Die Zeit слова Реджепа Эрдогана.