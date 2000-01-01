Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








YouTube 08.07 19:58   MIGnews.com

Эрдоган: Германия совершает политическое самоубийство

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Германия совершает политическое самоубийство. Об этом турецкий лидер заявил на брифинге по окончанию саммита "Большой двадцатки" (G20).

Таким образом, Эрдоган прокомментировал отказ Берлина, который не позволил ему выступить перед соотечественниками в Гамбурге.

"Нельзя говорить о политических свободах здесь. Когда я говорю, что Германия совершает политическое самоубийство, это именно политическое самоубийство. Это как бумеранг, который вернется к тому, кто его кидает".

За несколько дней до саммита, турецкий лидер вновь обвинил Германию в поддержке терроризма.

"Германия должна исправить все свои ошибки. Я несколько раз обращался к немецкому правительству с требованием отослать на родину изменников, последователей Гюлена, но ничего не меняется: Германия продолжает предоставлять им убежище", - цитирует Die Zeit слова Реджепа Эрдогана.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:35
Антидиффамационная лига обрушилась с критикой на Джей Зи
17:33
Десятки мигрантов пропали без вести у берегов Ливии
15:52
Аббас одобрил резолюцию ЮНЕСКО
15:17
В Кении исламистские боевики линчевали 9 невинных
13:49
В Италии под обломками дома обнаружили 8 погибших
13:26
ФРГ, Франция и РФ обсудили режим прекращения огня в Украине
12:56
Тибет раскритиковал ЮНЕСКО за "игнорирование реальности"
11:35
До освобождения Мосула остались "считанные часы"
10:52
Страшные штормы, ливни и оползни в Японии: есть погибшие
08:57
Китай призвал Британию "уважать интересы друг друга"
08:21
Полиции Гамбурга удалось восстановить порядок в городе
07:48
Боевики ISIS ответственны за теракт на Синае: 26 погибших
07:18
В Кнессете пройдет День пожилого человека
06:51
Срок принятия решения о получении ипотеки удвоен до 24 дней
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus