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08.07 08:57   MIGnews.com

Китай призвал Британию "уважать интересы друг друга"

Китай и Великобритания должны найти точки соприкосновения, откинув различия и уважая основные интересы друг друга. Об этом президент Китая Си Цзиньпин сказал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй после недавнего спора о Гонконге.

В прошлом месяце Китай заявил о совместной декларации с Великобританией по Гонконгу, которая заложила план того, как город будет управляться после его возвращения Китаю в 1997 году. Декларация была историческим документом, который больше не имел никакого практического значения. В ответ Британия заявила, что декларация остается в силе и является юридически действующим договором.

Китай заявил, что ни одна иностранная держава не имеет права на Гонконг, поскольку он является внутренним делом для Китая, и также сердито отреагировала на шестимесячные отчеты, которые британское правительство предоставляет парламенту в Гонконге.
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