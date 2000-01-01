08.08 11:19 MIGnews.com

ООН требует расследовать нарушенимя "Хизбаллы"

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В понедельник посол США в UNIFIL Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты хотят, чтобы миротворцы UNIFIL на юге Ливана взяли на себя расширенную миссию и расследовали предполагаемые нарушения «Хизбаллы» в нестабильном районе недалеко от границы с Израилем.По словам Никки Хейли, Совет Безопасности UNIFIL намерен проголосовать за возобновление мандата сил UNIFIL в Ливане в конце этого месяца.Хейли также добавила, что будет добиваться "значительного расширения" их мандата.Генеральный секретарь UNIFIL Антониу Гутерреш проинформировал совет в письме, направленном в пятницу, о том, что он намерен рассмотреть способы, с помощью которых могли бы активизировать свои усилия «в отношении незаконного присутствия вооруженных сил, оружия на юге Ливана».«Мы разделяем стремление генерального секретаря улучшить действия UNIFIL по предотвращению распространения незаконного оружия на юге Ливана», - заявила Никки Хейли.Хейли добавила, что "оружия, которые почти полностью находятся в руках террористов« Хизбаллы», угрожают безопасности и стабильности в регионе, и UNIFIL должны следить за такими нарушениями".Как известно, миссия миротворческих сил была расширена за счет резолюции 1701 Совета Безопасности, которая положила конец Второй Ливанской войне 2006 года. Соглашение о прекращении огня увеличило число военнослужащих UNIFIL с 2000 до более 10 000 человек.Сообщается, что голосование по мандату UNIFIL на Совете предварительно запланировано на 30 августа.Ожидается, что в конце этого месяца Антониу Гутерриш обсудит миссию UNIFIL, впервые посетит с визитом Израиль и Палестину.