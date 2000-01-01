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Фаине Киршенбаум предъявлено обвинение 08.08 13:20   MIGnews.com

Фаине Киршенбаум предъявлено обвинение

Бывшему заместителю внутренних дел Израиля Фаине Киршенбаум предъявлено обвинение во взяточничестве.

По так называемому “делу 242” проходит еще несколько бизнесменов и членов НДИ: Давид Годовски, Рами Коэн - бывший гендиректор министерства сельского хозяйства, его жена Батия, Даниэль Элинсон - бывший директор Ezra International, Дани Гликсберг, Стивен Леви и Ирина Вальдберг.

Обвинительное заключение констатирует, что Киршенбаум с 2006 по декабрь 2014 “намеренно и планомерно совершила серию нарушений, пользуясь своим статусом публичной фигуры и государственного служащего для требования и получения взяток от общественных институтов, НГО и частных лиц”.

Киршенбаум обвиняют в получении взяток через ее детей или близких ей лиц - “в виде денег или содействия”.
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