08.08 16:34 MIGnews.com

Саакашвили приехал в Вильнюс и отказался от паспорта Литвы

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Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, приехал в Вильнюс, где принял участие в митинге протеста у российского посольства, передает РИА Новости.На вопрос журналистов о возможности получения литовского паспорта Саакашвили ответил, что он стремится вернуть свое украинское гражданство."Я должен вернуть свое украинское гражданство, которое было отнято незаконно. Множество украинцев озлоблены и будут чувствовать себя обманутыми, если я не буду бороться", — сказал он.Ранее европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс предлагал рассмотреть возможность предоставления Саакашвили гражданства Литвы.Президент Петр Порошенко 26 июля лишил Саакашвили украинского гражданства из-за того, что тот предоставил о себе неверную информацию при его получении. Сам Саакашвили тогда находился в США, но позже прилетел в Польшу и заявил, что намерен посетить другие европейские страны. Украинская погранслужба сообщила, что, если Саакашвили попытается пересечь границу Украины, у него отберут паспорт и не пустят в страну.Грузинского паспорта бывший президент лишился еще в 2015 году. На родине, где Саакашвили обвиняют по нескольким уголовным делам, ему грозит до 11 лет тюрьмы.