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Китай `заплатит цену` за санкции против Северной Кореи 08.08 22:15   MIGnews.com

Китай "заплатит цену" за санкции против Северной Кореи

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай готов платить высокую цену из-за новых санкций в отношении Северной Кореи, хотя эксперты ставят под сомнение действенность этих мер.

По словам Вана, запрет на северокорейский экспорт угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды и морепродуктов, значительно повлияет на торговлю между двумя странами.

"Если рассматривать традиционные экономические отношения Китая и КНДР, то основную цену за выполнение последней резолюции заплатит именно КНР. Тем не менее, ради поддержания международной системы нераспространения ядерного оружия и сохранения регионального мира и стабильности, Китай, как и всегда, строго и в полной мере будет выполнять соответствующие резолюции", сообщает государственное информационное агентство " Xinhua".

Противостояние режиму Ким Чен Ына является ключевым аспектом внешней политики Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп "в восторге" отссоглашения о санкциях, которое может сократить годовую прибыль КНДР от экспорта достигающего 3 млрд. долларов.

Однако успех этих мер зависит не только от готовности Пекина в полной мере реализовать их , но и от того, окажет ли он воздействие на ядерную программу КНДР.

«Северная Корея уже является фактическим ядерным государством, и сомнительно, что санкции могут как-то на это повлиять», - сообщил военный эксперт Школы международных исследований им. С. Раджаратнама в Сингапуре Ричард Битцингер.

«Санкции - это, в основном, упражнения по улучшению самочувствия стран, их осуществляющих», - добавил он в интервью
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