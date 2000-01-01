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Германия отправит мигрантов обратно в Грецию 09.08 06:25   MIGnews.com

Мигрантов отправят обратно в Грецию

Германия собирается высылать беженцев обратно в Грецию, несмотря на то, что центры размещения там уже переполнены и у греческих миграционных служб накопилось большое количество еще не рассмотренных заявлений об убежище.

Как известно, высылка мигрантов из Германии была прекращена по решению Конституционного суда Германии от 2011 года, однако страна может высылать их обратно на основании Дублинской конвенции ЕС.

Согласно этой конвенции, заявление об убежище должно рассматриваться в первой стране ЕС, куда прибыл мигрант.

Греческий министр по вопросам миграции Иоаннис Музалас заявил, что Греция согласилась принять определенное количество мигрантов в связи с "давлением" некоторых стран ЕС.

Министерство внутренних дел Германии сообщило немецкому телеканалу, что к концу июля они попросили Грецию забрать 392 человек.

Согласно докладу, возврат в Грецию затронет только мигрантов, прибывших в Германию с середины марта 2017 года.

Известно, что с 2015 по 2016 год Германия приняла более 800 000 мигрантов, многие из которых бежали от войны и преследований в Афганистане, Ираке и Сирии.

Наплыв в Грецию прекратился в прошлом году после того как Турция согласилась помогать ЕС перехватывать суда с мигрантами.

В этом году самые большие потоки были в Италии, в Средиземноморье из Северной Африки.

Большинство мигрантов, надеющихся поселиться в ЕС, прибывают в Грецию и Италию, и обе страны настоятельно призвали своих партнеров из ЕС помочь облегчить "давление". газете "The Telegraph".
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