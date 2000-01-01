08.08 16:08 MIGnews.com

"Иран создает империю, а США ничего не предпринимают"

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Нафтали Беннет, министр просвещения и лидер фракции "Еврейский дом" предупредил, что что в своей борьбе с ISIS Запад игнорирует самую крупную угрозу глобальной безопасности, отказываясь от долгосрочной стратегической безопасности в пользу краткосрочных тактических побед.В статье, написанной для The Wall Street Journal, министр утверждает, что пока внимание Запада сосредоточено на "Исламском Государстве", Тегеран постепенно расширяет свое влияние во всем регионе, работая над созданием радикальной шиитской гегемонии на Среднем Востоке.По мнению Беннета, Иран представляет более смертельную угрозу, которая может распространиться далеко за пределы Ближнего Востока; в отличие от зверства ISIS, которые вызвали возмущение мирового сообщества."Существенной частью глобальной стратегии Тегерана является контроль над сухопутным коридором от Ирана до Средиземного моря. Под покровом кровавой гражданской войны в Сирии "Хизбалла" помогает строить этот коридор. Это угрожает всему западному миру", - говорится в статье.Министр просвещения отметил, что пока "Иранская империя" растет в силе, Вашингтон и его союзники по-прежнему сосредоточены на борьбе с терроризмом. А это в свою очередь, позволит Ирану беспрепятственно расширить свое влияние.