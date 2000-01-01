08.08 16:56 MIGnews.com
Рухани представил новый список министров
Президент Ирана Хасан Рухани представил в Президиум парламента новый список министров во вторник, 8 августа.
Список состоит из 18 кандидатов на должности в новом кабинете министров Меджлису, однако в нем нет ни одной женщины, согласно сообщениям иранских СМИ.
Отмечается, что самому молодому кандидату на пост министра 36 лет. Им является Мохаммедджавад Азери-Джехруми – кандидат на пост министра информации и научных технологий.
Самым пожилым кандидатом является 65-летний нынешний министр нефти Бижан Намдар Зангане.
Министр иностранных дел 58-летний Мохаммедджавад Зариф также сохранил свою должность.
Сразу после того, как Меджлис получит список кандидатов, парламентарии начнут проверять личные дела и изучать планы, касающиеся новой должности.
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