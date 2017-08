09.08 04:24 MIGnews.com

Германия: референдум о праве Израиля на существование

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Власти немецкого города Бремен запретили проиранской организации "The Feather" провести голосование по вопросу о том, имеет ли Израиль право на существование или же он является незаконным государством.Известно, что аналогичные мероприятия в прошлом году "The Feather" провели в городах Дельменхорст и Ганновер, в нижней Саксонии.Сообщается, что группа "The Feather" была основана в 2007 году. На сайте группы представлен портрет иранского лидера Али Хаменеи, что свидетельствует о поддержке идей Исламской революции.Как сообщает газета "Weser-Kurier", общество германо-израильской дружбы в Бремене (DIG) с местными политиками провело акцию против активистов "The Feather", в которой приняли участие 50 человек.