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09.08 05:28   MIGnews.com

Ливия будет обстреливать итальянские военные корабли

Глава "ливийской национальной армии" "маршал" Халифа Хафтар, приказал своим силам быть готовыми противостоять иностранным военным кораблям в случае, если те попытаются войти в территориальные воды Ливии.

Этот свидетельствует о том, насколько сильны противоречия между Х.Хафтаром и противостоящим ему правительством национального единства Ливии Фаеза Сараджа.

Приказ получен на ливийских военно-морских базах в Бенгази, Рас-Лануфе, Торбуке, а также - в Триполи, после того как туда прибыл итальянский патрульный катер.

Этот шаг является ответом на решение Сараджи разрешить ВМС Италии помогать береговой охране Ливии бороться с нелегальными иммигрантами, которые через Средиземное море пытаются попасть с ливийской территории в Европу.

Согласно данным миграционного агентства ООН, число беженцев, переплывающих Средиземное море, с начала 2017 года до 30 июля, превысило 114 000 человек, с них 85 % прибывают в Италию.

Известно, что на прошлой неделе, на встрече, организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном, Х.Хафтар и Файеза Сараджа договорились о прекращения огня в Ливии.
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