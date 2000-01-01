09.08 05:28 MIGnews.com

Ливия будет обстреливать итальянские военные корабли

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Глава "ливийской национальной армии" "маршал" Халифа Хафтар, приказал своим силам быть готовыми противостоять иностранным военным кораблям в случае, если те попытаются войти в территориальные воды Ливии.Этот свидетельствует о том, насколько сильны противоречия между Х.Хафтаром и противостоящим ему правительством национального единства Ливии Фаеза Сараджа.Приказ получен на ливийских военно-морских базах в Бенгази, Рас-Лануфе, Торбуке, а также - в Триполи, после того как туда прибыл итальянский патрульный катер.Этот шаг является ответом на решение Сараджи разрешить ВМС Италии помогать береговой охране Ливии бороться с нелегальными иммигрантами, которые через Средиземное море пытаются попасть с ливийской территории в Европу.Согласно данным миграционного агентства ООН, число беженцев, переплывающих Средиземное море, с начала 2017 года до 30 июля, превысило 114 000 человек, с них 85 % прибывают в Италию.Известно, что на прошлой неделе, на встрече, организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном, Х.Хафтар и Файеза Сараджа договорились о прекращения огня в Ливии.