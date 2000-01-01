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СМИ: КНДР создала ядерный заряд для баллистических ракет | Фото: Thinkstock09.08 10:11   MIGnews.com

СМИ: КНДР создала ядерный заряд для баллистических ракет

Пхеньян успешно создала небольшую ядерную боеголовку, которая может быть установлена внутри их ракет.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников разведслужб.

Издание приводит сведения из документа министерства обороны США от 28 июля, в котором собраны данные по военным возможностям КНДР.

По данным анализа разведывательного управления Пентагона, ядерный заряд может быть установлен, в том числе и на межконтинентальные баллистические ракеты.

Отмечается, что эту информацию подтвердили изданию два американских чиновника, знакомых с ситуацией.
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