08.08 08:17 MIGnews.com

Грузия просит Польшу сообщить о местонахождении Саакашвили

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Грузия обратилась с запросом о местонахождении бывшего президента страны Михаила Саакашвили к Польше, и получила от Варшавы подтверждение получения документов.По словам пресс-секретаря окружной прокуратуры в Варшаве Лукаша Лапиньского, от грузинского минюста поступил запрос, пребывает ли Саакашвили на территории Польши. Прокуратура намерена выяснить этот вопрос при участии пограничной охраны и полиции.Ранее стало известно, что Михаил Саакашвили приехал в Польшу, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины Варшавского восстания, и намерен посетить другие европейские страны.Сам политик заявил, что пересек польскую границу по украинскому паспорту и покинет Польшу в понедельник, 7 августа.Михаил Саакашвили стал гражданином Украины в мае 2015 года, из-за чего лишился грузинского гражданства. В конце июля украинский президент лишил Саакашвили гражданства страны из-за предоставления недостоверной информации при получении паспорта.В Грузии экс-президента обвиняют по нескольким статьям УК, ему грозит до 11 лет тюрьмы.