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Amnesty International против закрытия Al-Jazeera в Израиле 08.08 08:02   MIGnews.com

Amnesty International против закрытия Al-Jazeera в Израиле

В понедельник «Amnesty International» присоединилась к критике решения Израиля закрыть офисы катарской телекомпании "Al-Jazeera".

"Это ползучая атака на свободу СМИ в Израиле и на оккупированных палестинских территориях. Это решение показывает, что израильские власти не терпят критического освещения в прессе", заявила заместитель директора " Amnesty International" по Ближнему Востоку и Северной Африке Магдалена Муграби.

Муграби добавила, что "все журналисты, без исключения, должны пользоваться правом выполнять свою работу без преследований или запугиваний".

В воскресенье министр связи Израиля Аюб Кара заявил, что " его министерство будет работать над защитой свободы прессы", но в то же время он "не позволит СМИ угрожать безопасности Израиля".

Заявление Кары последовало после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал на прошлой неделе закрыть офисы телекомпании "Al-Jazeera" из-за подстрекательства.

Хотя освещение событий в Израиле телекомпанией " Al-Jazeera" вызвало обвинения в антисемитизме и про-исламистском подстрекательстве, даже враждебные Израилю арабские государства поддержали закрытие канала.

" Al-Jazeera" рассматривается как "государственный рупор" правительства Катара, который поддерживает радикальные исламистские группы, такие как «Братья-мусульмане».

Известно, что в июне четыре арабских государства разорвали отношения с Катаром из-за поддержки ним террора. Одним из их требований было то, чтобы Катар закрыл " Al-Jazeera".
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