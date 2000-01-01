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Бельгия прекратила строительство школ в ПА | Фото: Thinkstock08.10 11:54   MIGnews.com

Бельгия наказала палестинцев за подложенную свинью

Бельгийское правительство временно приостанавливает все проекты по строительству или обустройству палестинских школ после того, как одну из них назвали в честь ливанской террористки.

Как сообщалось ранее, то, что изначально задумывалось как средняя школа для девочек в Бейт-Авва (арабская деревня к югу от Хеврона) в результате оказалось начальной смешанной школой им. Далаль Муграби, посвященной памяти террористки ФАТХа, руководившей терактом на Прибрежном шоссе. Напомним, что жертвами захвата заложников в 1978 году стали 37 израильтян, включая 13 детей.

Представитель министерства иностранных дел королевства Дидье ван дер Хассельт подтвердил изданию Algemeiner, что в период с 2012 по 2013 год бельгийское правительство действительно оказывало поддержку строительству школы.

"Когда в 2013 году школьное здание было передано местной общине, оно получило название "средняя школа для девочек Бейт-Аввы". Впоследствии название было изменено на "начальную школу Далаль Муграби". Бельгийское правительство не было осведомлено об этом изменении", - утверждает ван дер Хассельт.

Он заверил, что Брюссель "недвусмысленно осуждает прославление терактов" и "не позволит каким-либо образом ассоциировать себе с именами террористов".

"Бельгия немедленно подняла этот вопрос с Палестинской автономией и ожидает официального ответа. До той поры Бельгия приостанавливает свое участие в любых проектах, связанных со строительством или обустройством палестинских школ", - сообщил представитель МИДа.
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