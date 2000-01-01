08.10 21:21 MIGnews.com

Поспешай не торопясь

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В апреле 2017 года министерство здравоохранения опубликовало черновик рекомендаций маркировки продуктов питания, предупреждающей о содержании в них нездоровых ингредиентов: сахара, соли и насыщенных жиров. Согласно планам министерства, Красные и зеленые наклейки с маркировкой должны были появится на упаковках в январе 2018 года, но уже сейчас в Минздрав заявляют, что существует вероятность того, что новые правила не войдут в силу вовремя и даже более того — может случиться так, что новые правила даже не будут представлены на утверждение Кнессета до января 2018 года.Еще в конце 2016 года были опубликованы рекомендации комиссии при министерстве здравоохранения по регулированию здорового питания, частью которых являлась маркировка как продуктов питания с высоким содержанием соли, сахара и насыщенных жиров, так и маркировка здоровых продуктов питания. В соответствие с рекомендациями комиссии, министерство разработало программу, начало реализации которой было намечено на январь 2018 года. На первом этапе должны были появиться красные наклейки на упаковках с продуктами, содержащими более 800 мг натрия, более 22,5 грамма сахара и более 6 граммов насыщенных жиров на 100 граммов продукта. На емкостях с жидкими продуктами, содержащими 100 мг натрия, 6 г сахара и 3 г насыщенных жиров должны были появится аналогичные наклейки. На втором этапе, намеченном на июль 2019 года, критерии планировалось ужесточить. К примеру, красной наклейкой должны были быть помечены упаковки с продуктами, содержащими более 500 мг натрия, более 15 граммов сахара и более 5 граммов насыщенных жиров на 100 граммов продукта. И, наконец, в декабре 2020 года — на третьем этапе программы — красные наклейки должны были появиться на упаковках с продуктами, содержащими более 400 мг натрия, более 10 граммов сахара и более 4 граммов насыщенных жиров. Параллельно с появлением красных наклеек должны были появиться и зеленые, указывающие на более здоровые продукты питания.Но уже сейчас ясно, что реализация программы буксует в основном из-за того, что министерства экономики, юстиции и финансов приняли позицию импортеров продуктов питания и выступили против программы маркировки продуктов питания в предложенной Минздравом форме. Что касается зеленых наклеек, то еще не разработаны критерии, согласно которым на упаковке появится зеленый знак, и это несмотря на то, что работа над критериями должна была быть закончена еще в августе. В министерстве заявили, что над критериями работает независимая комиссия, которая должна выработать критерии до конца ноября. Несмотря на заверения министра здравоохранения Яакова Лицмана, что все идет по плану, очевидно, что реформа не вступит в силу в установленный срок и ее ждет судьба реформы импорта парфюмерии, отозванной Минздравом и отложенной на неопределенный срок.