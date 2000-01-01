08.10 19:44 MIGnews.com

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Банк Израиля обратился к банкам с однозначным призывом сократить объемы деятельности за рубежом. Инспектор банков в Банке Израиля опубликовал черновик циркуляра на тему «контроль над заграничными филиалами», согласно которыми израильские банки должны будут ужесточить контроль над работой своих заграничных филиалов.«В последние годы израильские банки значительно сократили объемы своей работы за границей. В качестве дополнительного шага мы требуем от банков проанализировать имеющуюся деятельность за границей и сократить количество стран и количество филиалов таким образом, чтобы имеющихся в их распоряжении ресурсов хватило для надлежащего управления рисками», — заявила инспектор Хэдва Бар. Она подчеркнула, что деятельность банков за границей сопровождается рисками, доказательством чего является расследование властями США деятельности банков Апоалим, Леуми и Мизрахи-Тфахот. Результатом этих расследований уже стали и еще станут штрафные санкции в огромных размерах.В рамках указа Банка Израиля, банки должны будут пересмотреть стратегию работы за границей и приемлемый уровень риска. Каждый банк должен будет решить в каких странах он заинтересован в продолжении работы, что она включает в себя, каков минимальный размер филиала, который позволит обеспечить надлежащее управление рисками и деятельность в соответствие с местными законами и требованиями регулятора. В тех локациях, где деятельность банка не отвечает требованием, банк представит программу закрытия филиала.Кроме того, от банков требуется нанять независимых местных ревизоров, которые время от времени будут проверять соответствие местным стандартам работы. Банк Израиля выпустил циркуляр несмотря на то, что все израильские банки сократили в последние годы объемы деятельности за границей, включая продажу или закрытие филиалов.