08.10 18:39 MIGnews.com

Законопроект, спасающий от телефонного маркетинга

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Меморандум нового законопроекта Ассоциации защиты потребителей, продвижением которого занимается министр экономики Эли Коэн, предлагает ввести ограничения на телефонный маркетинг — посредством внесения номера телефона в специальную базу данных под названием «Не звоните мне».Телефонный маркетинг постепенно превращается в настоящее бедствие, а на телефоны русскоязычных репатриантов поступают бесконечные звонки из телефонных центров, расположенных на территории бывшего СССР, работники которых не знают ни слова на иврите и от которых очень трудно избавиться. Согласно законопроекту, фирмам будет запрещено звонить на номера телефонов, фигурирующие в базе данных, и на каждой фирме будет лежать ответственность проверить наличие номера в базе до выполнения звонка. Законопроект предусматривает штраф для нарушителей, ответственность за управление базой данных ляжет на Ассоциацию защиты потребителей.В пояснении к законопроекту написано, что в Израиле имеет место агрессивный и вводящий в заблуждение телефонный маркетинг, от которого страдают в основном наиболее слабые слои населения — пожилые люди, репатрианты и люди с ограничениями. Большинство израильтян считают телефонный маркетинг помехой и будут рады оказаться вне досягаемости назойливых продавцов.С 1 декабря 2008 года в Израиле вступил в силу закон о запрете на рассылку рекламы без получения на то письменного согласия от получателя. Компания имеет право один раз обратиться к получателю без его разрешения, предложив при этом подписку на свою рассылку. Ладе выразив согласие, получатель имеет право в любой момент отказаться от рассылки, сообщив об этом в компанию. Нарушение закона является уголовным преступлением, влекущим за собой штраф в размере до 67.300 шекелей, а в особо серьезных случаях - до 202 тысяч шекелей. Получатель спама имеет право обратиться в суд и потребовать компенсацию в размере до 1000 шекелей за каждое полученное без разрешения сообщение, без необходимости доказательства в суде нанесенного ущерба.