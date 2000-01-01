08.10 17:32 MIGnews.com

Свободу Каталонии?

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Людей все больше охватывает тревога и растерянность, ожидание чего-то опасного и ужасного, стоит им только задуматься о настоящем и ближайшем будущем. И вот, на фоне глобальных проблем, связанных с войной на Ближнем Востоке, политическим кризисом в Америке, реальной угрозой применения ядерного оружия на Дальнем Востоке, на фоне разрушительных ураганов и землетрясений, казалось бы, меркнет все, что происходит в тихой и благополучной испанской провинции.Думаю, если спросить, что мы знаем о сегодняшней Испании, каждый, не задумываясь, ответит, - фиеста, оливковое масло, песни, солнце, гитара, фламенко, футбол… более осведомленные расскажут об истории страны, о Франко… Для большинства людей этого вполне достаточно.И вдруг, как нож в спину, звучит: Даешь независимость Каталонии!Независимость от чего?От Испании.Кто посягает на единую Испанию? Кому это в голову взбрело?!Каталонцам, которых по разным подсчетам в мире насчитывается до 9 миллионов человек, и большинство из них живет в Автономной области Каталонии в Испании.На самом деле, попытки отделиться от Испании каталонцы предпринимают на протяжении нескольких последних десятилетий. И каждое их последовательное действие в этом направлении приближало их к получению желанной независимости. Для начала они добились признания своей автономии, официального статуса каталонского языка и признания каталонцев нацией, отдельной от испанцев.Именно благодаря обещанию сделать последний шаг для отделения региона от Испании на выборах 2015 года в Каталонии победила партия Карлоса Пучдемона. В итоге, несмотря на запрет парламента Испании, на прошлой неделе власти Каталонии провели референдум о независимости. В результате 90 процентов проголосовавших каталонцев высказались за выход региона из состава Испании.Что дальше?Формально результаты референдума должен утвердить местный парламент. И в этом мало, кто сомневается.Неформально – налицо нарастающий гражданский конфликт национального масштаба в Испании.И можно понять власти Испании, ради сохранения единства страны пытавшиеся сорвать референдум, применявшие самые разные средства для этого, включая использование силы против гражданского населения. Не будем забывать, что в Испании стремительно нарастают сепаратистские настроения также в Стране Басков, Галисии и на Канарских островах.И, конечно, можно понять позицию Евросоюза, пытающегося охладить настрой каталонцев на независимость. Потому что европейским странам реально угрожает нескончаемый парад суверенитетов. Если его не остановить, то Европа превращается в лоскутное одеяло, буквально возвращается к средневековым княжествам.Судите сами.Фламандцы последовательно идут к независимости от Бельгии и Голландии и создают Фландрию.Британия легко может рассыпаться на Англию, Шотландию, Уэльс, Северную Ирландию, а еще – Корнуолл, Гибралтар, Уэссекс, Йоркшир и еще несколько островных государств.Во Франции к независимости стремятся те же баски, а также Бретань, Корсика, Ницца, Савойя, Эльзас.От Дании отделяются Фарерские острова.В Италии к независимости стремятся десятки регионов, включая Ломбардию, Пьемонт, Южный Тироль, Тоскану и Сицилию.От Норвегии хочет отделиться Лапландия.От Польши – Верхняя Силезия.От Чехии - Моравия.На территории бывшей Югославии ее народы, разделенные искусственными и наспех и принудительно нарезанными границами, решительно требуют их пересмотра. Ситуация накаляется и угрожает новыми острыми конфликтами на Балканах.Этот список можно продолжать.Но вернемся в Каталонию.Конечно, можно долго и убедительно говорить о самобытности каталонцев, их желании говорить на своем языке, развивать свою культуру и традиции. Но по большому счету, им никто не мешает это делать и сейчас, в рамках нынешней автономии.По-настоящему главный аргумент в пользу отделения это экономика, а проще – деньги. Каталония – один из самых богатых и промышленно развитых регионов Испании. Ее можно назвать процветающей на фоне других провинций страны. Каталонцы составляют 16% от всего населения Испании, но при этом производят более четверти валового национального продукта. Еще один существенный фактор – налоги. Каталонцы вкладывают в национальный бюджет на 16 млрд. евро больше, чем получают обратно.Как тут не прийти к незамысловатому для всех «сепаратистов» выводу о том, что мы кормим всю страну, остальные живут за наш счет, они нас используют… В Испании - фиеста, а мы работаем с 5 утра до позднего вечера…Однако трезвый расчет показывает, что отделение Каталонии может вылиться в глубочайший внутриполитический кризис, какого Испания не видела со времен гражданской войны 1936 года. Именно поэтому Мадрид вполне обоснованно опасается раскола и пресекает попытки каталонцев получить свободу.Главный довод против суверенитета Каталонии – торговые и экономические преимущества, которые Испания имеет как член Евросоюза, а Каталония рискует потерять. Если будет провозглашена независимость, региону придется вступить в переговоры о присоединении к ЕС в качестве нового государства-члена.Получается, что оба варианта – и независимость Каталонии, и сохранение ее нынешнего статуса, ухудшают ситуацию.Что же с этим делать?Каждый народ хочет быть независимым. И каталонцы, и курды, и ирландцы, и фламандцы. Я уже не говорю о том, что не только народы, а каждый человек хочет быть независимым. Это естественное желание свободы. И пока этого не случится, конфликты между народами и людьми неизбежны. Более того, можно утверждать, что решения проблемы независимости и налаживания гармоничных и справедливых отношений между странами и народами не существует. До тех пор, пока мы находимся под властью наших природных эгоистических желаний.В борьбе за независимость любого народа лидеры призывают людей к единству. С таким же упорством к единству страны призывают все народы лидеры многонациональных государств.Думаю, для всех становится очевидным, что не будет настоящего единства, пока не будет независимости у всех. Так что же, нам придется прийти к всеобщей раздробленности, чтобы понять, что настоящая независимость не в этом?Давайте вспомним, что говорит о гармоничном устройстве общества величайший каббалист двадцатого века Бааль Сулам: "".Решение проблемы независимости, таким образом, переносится в сферу изменения отношений в обществе. Независимым становятся все народы и все люди, когда они поднимаются над своими эгоистическими интересами и нацелены на раскрытие всей своей самобытности, всех способностей в интересах всего общества.Что же делать?Перенести центр тяжести усилий с бесплодной борьбы за мнимую независимость на воспитание людей, объяснение им законов развития.Вы хотите независимости, пожалуйста! Главное, нам не расставаться врагами. Давайте будем независимы и будем встречаться, будет оставаться братьями, будем разбираться вместе во всех наших проблемах… помогать друг другу… И так, в конце - концов, придем к пониманию, что мы хотим быть едины… И станем едиными, но уже по-настоящему.Таково мнение Каббалы. Науки о том, как без насилия прийти к истинному Единству. Она давно уже объяснила все, что будет происходить с нашим миром, и к чему все, в конце концов, придет.Все уже давно написано, каббала предлагает всем народам цельную методику, как стать единым счастливым миром.Пора перестать наступать на старые грабли.Пора стать умнее.