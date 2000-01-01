09.10 06:34 MIGnews.com

Светлова и Ливни просят спасти дом Жаботинского в Одессе

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В украинских СМИ появились сообщения о том, что существует опасность разрушения дома, в котором родился и вырос Зеэв Жаботинский в Одессе. Причина возникшей опасности - строительство новых высотных домов в непосредственной близости от исторического здания.Получив эту тревожную информацию, лидер партии Ха-Тнуа Ципи Ливни и депутат кнессета Ксения Светлова 8 октября обратились с официальным письмом к премьер-министру Украины господину Владимиру Гройсману. В своем обращении Ливни и Светлова указывают, что в последнее время в СМИ Украины появилась информация о том, что строительные работы, ведущиеся в Одессе в непосредственной близости от дома, в котором жил Зеэв Жаботинский, могут привести к разрушению исторического здания, построенного в 1880 году и просят личного вмешательства господина премьер-министра для того, чтобы сохранить дом Жаботинского.Лидер партии Ха-Тнуа, Ципи Ливни: "Я выросла на трудах Жаботинского, который был одним из лидеров и основателей сионизма. Кроме того, его работы оказали огромное влияние на людей во всем мире. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы сохранить наследие Жаботинского и памятники истории, связанные с этим выдающимся человеком".Депутат Ксения Светлова: "Дом Владимира Зеэва Жаботинского в Одессе – часть истории еврейского народа, часть истории Израиля, а также и часть истории Украины. Это был духовный лидер, выдающийся деятель, память которого мы чтим и бережно храним. Надеемся, что правительство Украины приложит необходимые усилия для сохранения исторического здания"."Зеэв Жаботинский, - один из основателей и идеологов сионистского движения, наследие и история жизни которого важны для каждого израильтянина. Мы понимаем, что это известно и Вам, и Президенту Украины Петру Порошенко, который говорил о наследии Зеэва Жаботинского с президентом Израиля Реувеном Ривлиным и с внуками Жаботинского во время своего визита в Израиль в 2015 году. Поэтому мы просим, господин премьер-министр, Вашего личного вмешательства для того, чтобы сохранить важный исторический памятник и предотвратить нанесение ущерба во время строительных работ историческому зданию. Просим Вашего содействия в силу существующих добрых отношений между нашими странами и как дань уважения важной странице в истории двух наших народов", - говорится в их письме.