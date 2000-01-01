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Впервые за 4 года ЮНЕСКО перестанет осуждать Израиль 08.10 08:20   MIGnews.com

Впервые за 4 года ЮНЕСКО перестанет осуждать Израиль

Очевидно, что лишение значительной доли финансирования и давление со стороны Белого дома на ЮНЕСКО дало свои первые плоды – впервые за последнее время на главном саммите "культурного отростка" ООН не будет принята ни одна резолюция с осуждением Израиля.

Как напоминает Times of Israel, начиная с апреля 2013 года в ЮНЕСКО ежегодно принимали по несколько резолюций с осуждением действий Израиля в Иерусалиме, секторе Газа, на Голанских высотах и других местах.

Но в результате интенсивного лоббирования на 202-ом заседании Исполнительного совета ЮНЕСКО, которое начнется 9 октября в Париже, будет принято решение отложить критику Израиля "до лучших времен" – а именно на полгода, что нельзя расценивать никак иначе, кроме как дипломатическую победу Еврейского государства.

Посол Израиля в ЮНЕСКО Шама Ха-Коэн договорился со своими коллегами о единогласном принятии двух резолюций, которые запретят критиковать Израиль на следующей сессии, которая состоится в апреле 2018 года. Председатель исполнительного совета, немецкий дипломат Майкл Уорбс предложит ЮНЕСКО включить резолюции 202 ЕХ/39 и 202 ЕХ/38 в повестку дня следующего заседания.

"Ожидается единогласное принятие резолюций. Только если страна в последний момент не откажется от своего обязательства", - заявил в интервью Шама Ха-Коэн, заверив в том, что взамен Израиль не предлагал другим странам голосовать за их проекты.

Издание приводит содержание антиизраильских резолюций, голосование по которым должно быть отложено. И, стоит отметить, никакой оригинальностью они не отличаются – если первая представляет собой аналог майского документа, отрицавшего связи еврейского народа с Иерусалимом, то вторая представляет собой перечень обвинений в адрес Израиля и призыв "прекратить всю поселенческую деятельность".
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