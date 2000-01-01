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Гай Пелег о том, почему решил слить грязь на Нетаниягу 09.01 10:03   MIGnews.com

Гай Пелег о том, почему решил слить грязь на Нетаниягу

Журналист второго канала израильского ТВ Гай Пелег, подготовивший материал о приключениях сына Биньямина Нетаниягу, Яира в стриптиз-клубе рассказал о многомесячной работе, предшествовавшей скандальной публикации.

Выступая в эфире радио Галей ЦАХАЛ Пелег сообщил, что записи Яира попали ему в руки несколько месяцев назад. Он рассказал о своей первой реакции: “Я упал со стула”. Пелег поведал, что много времени мучился над тем, стоит ли публиковать настолько грязные факты из жизни сына премьера.

Решающим аргументом в пользу трансляции стало не то, что Яир хвастается тем, что его отец “подогнал” олигарху Коби Маймону 20 миллиардов долларов, а “безобразное отношение” Яира к женщинам вообще, и его бывшей любовнице в частности. На записи слышно, как Яир говорит друзьям: “Давай я ее тебе подложу, ты заплатишь, я закрою минус в банке”.

По словам Пелега, запись долго обсуждалась руководством второго канала, и члены редакционного совета “не могли поверить, что Яир Нетаниягу говорит таким языком о своей бывшей”.

Другим мотивом стали страдания охранника Яира Нетаниягу, которого “компания пьяных юнцов посреди ночи затащила в стриптиз-клуб”.

Пелег также напомнил: “Запись была сделана летом 2015, когда вся страна сотрясалась от возмущения в связи с газовой сделкой. Теперь выясняется, в насколько близких отношениях находились Яир Нетаниягу и сын Коби Маймона, владельца месторождения Тамар. Я думаю, что это очень существенно, и мы этого не знали в реальном времени”.

Яир Нетаниягу, со своей стороны, уже принес извинения своей бывшей подруге.
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