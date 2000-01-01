Гай Пелег о том, почему решил слить грязь на Нетаниягу

Выступая в эфире радио Галей ЦАХАЛ Пелег сообщил, что записи Яира попали ему в руки несколько месяцев назад. Он рассказал о своей первой реакции: “Я упал со стула”. Пелег поведал, что много времени мучился над тем, стоит ли публиковать настолько грязные факты из жизни сына премьера.
Решающим аргументом в пользу трансляции стало не то, что Яир хвастается тем, что его отец “подогнал” олигарху Коби Маймону 20 миллиардов долларов, а “безобразное отношение” Яира к женщинам вообще, и его бывшей любовнице в частности. На записи слышно, как Яир говорит друзьям: “Давай я ее тебе подложу, ты заплатишь, я закрою минус в банке”.
По словам Пелега, запись долго обсуждалась руководством второго канала, и члены редакционного совета “не могли поверить, что Яир Нетаниягу говорит таким языком о своей бывшей”.
Другим мотивом стали страдания охранника Яира Нетаниягу, которого “компания пьяных юнцов посреди ночи затащила в стриптиз-клуб”.
Пелег также напомнил: “Запись была сделана летом 2015, когда вся страна сотрясалась от возмущения в связи с газовой сделкой. Теперь выясняется, в насколько близких отношениях находились Яир Нетаниягу и сын Коби Маймона, владельца месторождения Тамар. Я думаю, что это очень существенно, и мы этого не знали в реальном времени”.