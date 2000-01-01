Сионистский лагерь - о принятии закона о супермаркетах
Большинством в один голос 58 "за" и 57 "против" кнессет утвердил закон Арье Дери (ШАС) о работе магазинов по субботам. Отметим, что министр абсорбции Софа Ландвер от партии Наш Дом Израиль не присутствовала во время голосования. Кроме того, депутат Тали Плосков (Кулану) также во время голосования вышла из зала. Если бы Ландвер и Плосков проголосовали "против" закона Арье Дери, то закон этот не был бы принят. Таким образом, законопроект о работе магазинов по субботам был принят по инициативе Арье Дери и благодаря отсутствию во время голосования двух "русских" депутатов кнессета. Если бы "русские" депутаты Ландвер и Плосков проголосовали бы против этого законопроекта, то у противников закона было бы большинство, и закон не был бы принят! Это факт. Прискорбно, что закон Арье Дери, дающий возможность министру МВД запрещать работу магазинов по субботам был принят именно благодаря отсутствию во время голосования двух депутатов, попавших в кнессет для того, чтобы отстаивать интересы русскоязычной общины Израиля.
Сопредседатель Сионистского лагеря Ципи Ливни: "Правительство в очередной раз пошло на поводу у партий харедим. Стране нужно правительство, которое будет заботится об интересах всех граждан страны. Возможно было найти решение, которое сохранило бы святость шабата и при этом позволило бы людям ездить в выходные на общественном транспорте и ходить в магазины. Можно было достигнуть компромисса на основе "конвенции Габизон-Мейдана" и при введении длинных выходных. Все можно решить, уважая нашу традицию и соблюдая права и религиозных, и светских граждан. А циничное использование партиями харедим шабата - разобщает наш народ и наносит удар по отношению людей к еврейской традиции, раскалывает общество".
Лидер парламентской оппозиции Ицхак Герцог: "Общество проиграло со счетом 57- 58. Коалиция приняла "закон о супермаркетах", с трудом протащив его и добившись большинства в один голос. Лишь один голос отделил принятие этого вредного закона от его провала! Долгие часы и бессонные ночи, которые мы провели в кнессете, обсуждая совершенно лишний закон Арье Дери, лучше было бы провести обсуждая повышение пособий для инвалидов, продвигая законопроекты о помощи пережившим Катастрофу! Но нет, эта коалиция занимается обсуждением закона о торговле в шабат, на деле своими действиями подрывая статус прекрасного дня - шабата, отталкивая людей от нашей традиции. Коалиция должна не протаскивать все с большим трудом законопроекты, сеющие рознь в обществе, сталкивающие людей друг с другом. Правительство обязано думать о том, как сплотить народ, а не использовать самые святые понятия для того, чтобы сеять рознь и разобщение! Этот закон поможет молодым семьям купить квартиры? Улучшит образование наших детей? Решит проблемы пожилых людей? Сплотит израильское общество? Нет! Коалиция продвигает законопроекты, не имеющие целью заботу о гражданах страны, а лишь решающие внутренние проблемы отношений премьер-министра и его партнеров по коалиции".
Депутат Ксения Светлова (Сионистский лагерь): "Под давлением ультраортодоксов правительство Нетаниягу приняло очередной вредный закон. Этот закон ущемляет права светских граждан. При всем моем глубоком уважении к еврейской традиции, - мы должны помнить и соблюдать права и светских израильтян! Правительство Нетаниягу выполняет все требования партий харедим и Нетаниягу ради своего политического выживания ублажает ультраортодоксов снова и снова, за счет интересов остальных граждан. Какой закон станет следующим? Закрытие по субботам ресторанов и увеселительных заведений по всей стране? Это правительство ведет нашу страну в средневековье, принося в жертву партиям харедим интересы всего общества".