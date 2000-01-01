09.01 18:13 MIGnews.com

Пхеньян и Сеул объединятся на церемонии открытия Олимпиады

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В ходе переговоров между КНДР и Южной Кореей, стороны договорились объединиться на церемонии открытия Олимпиады-2018, сообщает Reuters.Также Сеул пообещал приостановить некоторые экономические ограничения и облегчить поездку северокорейских спортсменов на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. В свою очередь Пхеньян сообщил, что делегация для игр будет состоять из спортсменов, группы поддержки и высокопоставленных чиновников.При этом, Южная Корея запретила в одностороннем порядке въезд на территорию республики нескольким официальным лицам Северной Кореи. Такие меры ограничения связаны с ракетными и ядерными испытаниями Пхеньяна, который ранее проводились согласно с ядерным направлением страны.Напомним, утром 9 января произошла встреча на официальном уровне между делегацией Южной Кореи, которую возглавил министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн, и делегацией КНДР, возглавляемой председателем комитета страны по мирному объединению родины Ли Сон Гвон. Главной темой первого раунда межкорейских переговоров было урегулирование отношений между Сеулом и Пхеньяном, а также возможное участие спортсменов из КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.