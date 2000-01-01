09.01 13:06 MIGnews.com

"Мне стыдно, что я была подругой Яира Нетаниягу"

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Модель Ли Леви, бывшая подруга Яира Нетаниягу через своих агентов распространила реакцию на публикацию в израильской прессе записи разговора Яира с его другом Ори Маймоном, сыном израильского олигарха Коби Маймона.Яир, находясь в компании пьяных дружков говорил о своей подруге: “Если хотите, я могу вам ее подогнать… каждому из вас.. закрою минус на счете в банке”.Агент Леви, Хагай Дор, сообщил о том, что одна из новостных организаций “обошлась нечестно” с Леви, и позвонив немедленно после публикации, попросила ее реакции на скандал. Леви не говорит на иврите и не очень понимала о чем идет речь. Она тогда заявила: “Это какая-то ошибка. Он не говорит так обо мне, но даже если и говорил - подумаешь, мужские разговоры”.Теперь Хагай Дор дал официальную реакцию Леви: “В последние 24 часа были опубликованы записи разговора Яира Нетаниягу с двумя его друзьями, в которых они говорят на разные темы, в том числе, постыдные разговоры о женщинах вообще и о партнере Яира Нетаниягу в тот период времени. Мне важно подчеркнуть, что мой ужас и отвращение вызваны не только тем фактом, что часть разговора , возможно имеет отношение и ко мне, но тем, что и сегодня в нашем мире есть те, кто позволяют говорить о женщине в столь оскорбительной форме. Поэтому нас не должен удивлять тот факт, что сексуальные издевательства и сексуальные домогательства превратились в норму среди мужчин. В качестве гордой и сильной женщины, которая является интегральной частью процесса усиления женщины, свидетелями которого мы все являемся я сожалею только об одном - мне стыдно, что я была партнером, хотя и очень короткое время, человека который придерживается настолько темных взглядов на женщину”.