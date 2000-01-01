10.01 05:42 MIGnews.com

Китай построит военно-морскую базу на Ближнем Востоке

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Китай задумался о создании военно-морской базы в Пакистане, сообщает South China Morning Post, ссылаясь на источники в Народно-освободительной армии Китая.Издание отмечает, что это будет уже вторая зарубежная военная база Китая – первая начала возводиться еще в 2016 году рядом с базами США в Джибути.Сообщается, что новая база китайских ВМФ будет расположена в портовом городе Гвадар, который занимает стратегическое положение на Аравийском море.Пакистанский город, служащий "дверью" в Ормузский пролив, был передан в управление госкомпании Chinese Overseas Port Holdings на 43 года и с ноября 2017 года обрабатывает коммерческие грузы из Китая. Этот стратегический объект служит ключевым звеном в проекте китайско-пакистанского экономического коридора, а также рассматривается китайскими властями, как проект Шелкового Пути.На обустройство порта из государственного бюджета страны планируют выделить 622 миллиона долларов.